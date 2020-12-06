Erzurum'da eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı
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Erzurum'da eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı

06.12.2020 17:05 | Son Güncelleme: 06.12.2020 17:11
Erzurum'da eski eşi ve iki kızını silahla öldürüp kaçmaya çalışan zanlı yaralı yakalandı

Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla öldüren, polisleri görünce caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Erzurum'da eski eşi ve iki kızını tabancayla öldüren, polisleri görünce caddede başına silah dayayan zanlı yaralı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Raci A. (43), boşandığı eşi Gülçin K'nin (50) Hilalkent semti Kurtuluş Mahallesi Fabrikaönü Sokak'taki evine giderek çocuklarıyla görüşmek istedi.

Raci A, çıkan tartışma sırasında Gülçin K. ile evdeki çocuklarına tabancayla ateş açtı.

Kaçmaya çalışırken sırtına iki kurşun isabet eden Gülçin K. ile sırtından 3 kurşunla vurulan kızı Cansu A. (17) olay yerinde öldü, diğer kızı Burçin A. (24) göğsü ve kolundan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine özel harekat ekibinin de bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşadığı anlaşılan Burçin A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kısa sürede bölgeye ulaşan polis zanlıyı takibe aldı

Saldırının ardından kaçan Raci A'nın yakalanması için kısa sürede bölgeye ulaşan özel harekat ekiplerinin de aralarında bulunduğu polislerce operasyon başlatıldı.

Polislerce Yakutiye ilçesi Kavak Mahallesi Libya Caddesi'nde görülen zanlı, teslim olması için ikna edilmeye çalışıldı.

Kafasına silah dayayan ve polise direnip caddede yürüyerek uzaklaşmak isteyen şüpheli takibe alındı.

Zanlı, tetiği tuttuğu parmağından vurularak yakalandı

Tüm ikazlara rağmen polise direnerek Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki Topdağ Caddesi'ne gelen zanlı, silahın tetiğini tuttuğu sağ elindeki parmağından özel harekat polislerince vurularak etkisiz hale getirildi.

Silahıyla yaralı yakalanan, 26 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilen Raci A, ambulansla Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekmek almaya giden evdeki iki çocuk saldırıdan kurtulmuş

Raci A. ile eski eşi Gülçin K'nin diğer erkek çocukları E.C.A. (16) ile F.A'nın (14) ekmek almaya gittikleri, olay sırasında evde bulunmadıkları için saldırıdan kurtuldukları öğrenildi.

İki kardeşin polise, ekmek almak için dışarı çıktıktan sonra silah sesleri üzerine eve doğru koştuklarını, babalarını silahla çıkarken gördüklerini ve olay öncesi kendilerini görmeye geldiğini söyledikleri belirtildi.

Yaralı zanlının hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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