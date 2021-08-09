Son dakika haber... Dört gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

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Son dakika haberler: Erzurum'un İspir ilçesinde dört gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde dört gün önce tünelde sele kapılan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde dört gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'in (39) bulunması için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kızılay ekipleri çalışma yürütüyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının tahliyesine çalışılıyor.

Bölgede zaman zaman etkili olan yağıştan dolayı çalışmalara ara verip yeniden başlamak zorunda kalan ekipler, çalışmalarını, 2 grup halinde 24 saat boyunca sürdürüyor.

Ekipler, zorlu arazi şartları ve çamurla kaplı tüneldeki çalışmaları sonucu yaklaşık 200 metre ilerleyebildi.

Tünel içinde kalmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan Mustafa Aksöyek'in kardeşi Salih Aksöyek ve akrabaları da tünel girişinde ekiplerin çalışmalarını umutla izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf