Erzurum'da DAP Bölgesi'ndeki kalkınma ajanslarıyla işbirliği toplantısı yapıldı

23.01.2020 15:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 15:46

Erzurum'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne bağlı Doğu Anadolu Projesi (DAP) İdaresi ile Kalkınma Ajansları arasında 15 ili kapsayan koordinasyon ve işbirliği toplantısı yapıldı.

DAP'tan yapılan yazılı açıklamada, DAP İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Özdoğan'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van'da faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Fırat Kalkınma Ajansı (FKA), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) temsilcileriyle DAP İdaresi Koordinatörleri ve uzmanlarının katıldığı bildirildi.

DAP İdaresi ev sahipliğinde yapılan toplantıda, 2020 Yılı Yatırım Programı ve 2021-2023'ü kapsayan yeni DAP Eylem Planının stratejik çerçevesinin belirlenmesi yönünde işbirliği alanlarının ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen DAP İdaresi Başkanı Adnan Demir, desteklenen projelerle bölgede ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve istihdam artışını ajanslarla birlikte sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Ortak çalışma arzusuna vurgu yapan Demir, şunları kaydetti:

"Tespit ettiğiniz olgunlaşmış proje fikirlerinizi bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Bu fikirleriniz bizim için kıymetlidir. Bölgenin rekabet gücünü yükseltmek, katma değeri yüksek ürünlere yönelmek ve oluşturulan katma değerin önemli bir kısmının bölgede kalmasını sağlamak için tespitleriniz varsa beraber çalışabiliriz. Bazı teklif çağrılarında uygun yatırım alanlarının belirlenmesinde istişare yapmamızda fayda var. Bu şekilde birbirimizin tamamlayıcısı oluruz. Bizler, öncelikli müdahale alanlarını belirlediğimiz projeleri destekliyoruz yalnız, küçük dokunuşlarla küçük işletme tesislerini bizim üzerimizden rahatça kurabiliriz. Yeni üretimden çok, var olanı, katma değeri yüksek bir üretime nasıl alabiliriz, bunu birlikte düşünmemiz lazım. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum."

Açıklamada, konuşmanın ardından DAP İdaresi tarafından Eylem Planının hazırlık aşamaları ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldığı ve ajanslar tarafından 2021-2023 DAP Eylem Planında stratejik çerçeveye altlık oluşturacak amaç, hedef ve bunlara ilişkin eylemlere ilişkin öneri ve tekliflerin paylaşıldığı bildirildi.

Kaynak: AA