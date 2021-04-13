Erzurum'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçan kişi tutuklandı
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Erzurum'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçan kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan - Haberler | Güncel
Erzurum'da bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçan kişi tutuklandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde cadde ortasında bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçtıktan sonra yakalanan Doğuş K, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde cadde ortasında bir kişiyi sırtından bıçaklayarak kaçtıktan sonra yakalanan Doğuş K, çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Dün ilçede yaşanan olayda Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç'yi bıçaklayan Doğuş K. olayın ardından kaçtı.

Şüphelinin Şenkaya ilçesinde olduğunun belirlenmesi üzerine harekete geçen ekipler, Doğuş K. ile babası Seyfettin K'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Oltu Adliyesine sevk edilen Doğuş K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Seyfettin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Dün ilçe merkezi Ziyabey Caddesi'nde kaldırımda yürüyen Ö.Ç. yüzünü görmediği bir kişi tarafından bıçaklanmıştı.

Sırtındaki bıçakla yere düşen Ö.Ç, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılmış, ardından Oltu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Ö.Ç'yi bıçaklayan kişinin Doğuş K. olduğunu belirleyen Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Erdoğan

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