Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği
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Cengiz Keskin, Erzurum, Keskin, Güncel

Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği

Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneğiERZURUM Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık bin yıl önce kurulan vakıfların şartnamesinde yeralan yardım geleneğini sürdürüyor.

22.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:39
Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği

Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği

ERZURUM Vakıflar Bölge Müdürlüğü, yaklaşık bin yıl önce kurulan vakıfların şartnamesinde yeralan yardım geleneğini sürdürüyor. Bölge Müdürü Cengiz Keskin, 273'ü Erzurum'da olmak üzere 7 ilde bin 296 aileye Ramazan öncesi kuru gıda kolisi dağıtıldığını söyledi.

Erzurum'da bin yıl önce kurulan vakıfların hayır şartlarını Vakıflar Bölge Müdürlüğü yerine getiriyor. Hacı Derviş Ağa, Tezkereci Ömer Ağa ve Tophaneli Haçı Mehmet Efendi Vakıflarının hayır şartlarını yerine getiren Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü, her ay düzenli olarak yardım ettiği bin 296 aileye Ramazan öncesi kuru gıda kolisi dağıttı. Ailenin nüfusuna göre A, B ve C grubu olarak hazırlanan ve içerisinde baklagil, kahvaltılık çeşitleri, çay, şeker, sıvı yağ, helva bulunan kolileri kayıtlarında bulunan ailelerin evlerinin önüne bırakıldı. Merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı ve Palandöken Yunusemre Mahallesi'nde yardım listesinde bulunan 2 aileye gıda kolilerini teslim eden Vakıflar Bölge Müdürü Cengiz Keskin, 273'ü Erzurum'da olmak üzere Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır illerinde bin 296 aileye yardım ulaştırdıklarını söyledi. Yardımların her ay düzenli olarak yapıldığını hatırlatan Keskin, Ramazan öncesi gıda kolilerini teslim ettiklerini belirtti.

Vakıfların hayır şartlarını yerine getirmek için bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında 212 yetim, öksüz ve engelliye yıl boyunca her ay 914 lira 94 kuruş muhtaç aylığı ödediklerini ifade eden Keskin, bin 78 ilk ve ortaokul öğrencisine 8 ay boyunca aylık 75 lira, 435 üniversite öğrencisine 8 ay boyunca aylık 300 lira, 15 yabancı uyruklu öğrenciye de 8 ay sürede aylık 600 lira olmak üzere yıl boyunca 7 milyon 598 bin 298 lira yardım verdiklerini kaydetti.

Erzurum'da bin yıl önce kurulan vakıfların senetlerinde yeralan hayır şartlarını yerine getirdiklerini vurgulayan Keskin, "Vakıflar kurulduğu günden beri yardımlar sürüyor. Cumhuriyet dönemi sonrası kurulan Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakıfların hayır şartlarını yerine getirmektedir" dedil.

Erzurum'da bin yıllık vakıf geleneği

Kaynak: DHA

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