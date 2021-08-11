Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, altı gün önce tünelde sele kapılarak kaybolan işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde altı gün önce akşam saatlerinde etkili olan ve sele dönüşen sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışırken sele kapılan Mustafa Aksöyek'i (39) bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, 7/24 esasına göre arama çalışması yapıyor.

AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makinelerinin de destek verdiği çalışmalarda, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının büyük bir bölümü tahliye edildi.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, tünelden çıkarılan çamur birikintilerini büyük titizlikle kontrol ederek dışarı döküyor.

Gece boyunca yapılan çalışmalarda, tünelde yaklaşık 20 metrelik alandaki balçık ve su temizlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Heyelanda çay bahçesinde mahsur kalan 4 kardeş halatlarla kurtarıldı! Ailelerine kavuşma anında gözyaşları sel oldu
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Manavgat AFAD Koordinasyon Merkezi'nde konuştu Açıklaması
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Yaylada jeneratörü açıp yatan aile ve misafirleri sabah faciayı yaşadı! 1 kişi öldü, 11 kişi hastanede
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar İlham Aliyev Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Haluk Levent Berdan Mardini
Spor Mesut Özil Mete Gazoz Abdullah Avcı Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzurum'da altı gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 09:44:38. #1.16#

title