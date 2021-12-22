Erzurum'da, Allahuekber şehitlerini andılar

ERZURUM (DHA) - SARIKAMIŞ Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü öncesi Allahuekber şehitleri, Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde düzenlenen törenle anıldı.

Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü'ne katılmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından Erzurum'a gelenler, ER-VAK tarafından Kars Kapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törene izciler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda Erzurumlu da eşlik etti. Termometrelerin sıfırın altında 13 dereceyi gösterdiği kentte, karla kaplı mezarlıkta dua eden vatandaşlar, atalarını bir kez daha andı.

Anma etkinliği, konuşmalar, Kur'an-ı Kerim okunması ve dualarla sona erdi.