Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
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Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Erzurum'un İspir ilçesinde, 7 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmaları sürüyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 7 gün önce tünelde sele kapılan işçiyi olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmaları sürüyor.

Çamlıkaya Mahallesi'nde 7 gün önce akşam saatlerinde etkili olan sağanakta, bölgede yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali (HES) tünelinde çalışan Mustafa Aksöyek (39) sele kapıldı.

Kaybolan Aksöyek'i bulmak için jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, etkili olan yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle zaman zaman ara veriliyor.

Sabah saatlerinde hava şartlarının düzelmesiyle yeniden başlatılan arama çalışmalarına, AFAD'a bağlı dalgıçlar, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve belediyelere ait iş makineleri de destek sağlıyor.

Bölgede 2 grup halinde görev yapan ekipler, 4 metre yükseklik ve 400 metre uzunluğundaki tünelin içinde biriken su, balçık ve moloz yığınlarının tahliye edip tünelden çıkarılan çamur birikintilerini de büyük titizlikle kontrol ediyor.

Yapımı sürdüğü için delme işlemi henüz tamamlanmayan tünelin çıkış kısmındaki 75 metrelik bölüme sondaj vuran ekipler, buraya uzatacakları borularla Aksöyek'in bulunduğu tahmin edilen giriş bölümündeki alanda biriken suyu boşaltmaya çalışıyor.

Özellikle tünelin iç kısmında yer alan ve "cep" olarak adlandırılan 7 metrelik alana ulaşmak için yoğun çaba sarf eden ekiplere destek amaçlı, bölgeye çevre illerdeki maden arama sahalarından da 10 ton hafriyat taşıyabilen iş makinesi gönderildi.

Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Erzurum'da 7 gün önce sele kapılan işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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