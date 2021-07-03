Erzurum Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi Olarak Kapılarını Tekrar Açtı

Erzurum'un sembolü, Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak dün açıldı.

Erzurum'un sembolü, Selçuklu eseri Çifte Minareli Medrese, Vakıf Eserleri Müzesi olarak dün açıldı.

Yüzlerce yıllık el yazmaları, şamdanlar, saat ve kilimler gibi 90 eserin sergilendiği müze, ziyaretçi kabul etmeye başladı.

Sık sık restorasyon çalışmaları ile gündeme gelen ve uzun süre kapalı kalan Çifte Minareli Medrese, dün Vakıf Eserleri Müzesi olarak açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tasarruf tedbirleri gerekçesi ile resmi açılışı yapılamayan müze yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya başladı. Medresenin ilk katında bulunan yaklaşık 10 odada sergilenmeye başlayan eserler, her gün saat 08. 00-18. 00 arasında ziyaret edilebilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan çalışma ile kapılarını uzun bir aranın ardından müze olarak açan Erzurum Çifte Minareli Vakıf Müzesinde "el yazması eserler, Kur'an-ı Kerim'ler, hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami sancağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan" gibi restorasyonu ve konservasyonu yapılarak, teşhire hazır hale getirilmiş 90 tarihi eser bulunuyor. Öte yandan ziyaretçilerin tarihi motifleri müzik eşliğinde seyretmesi için sinevizyonla duvara yansıtılan görseller dikkat çekiyor. Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu'nun Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa gibi birebir kopyasını yaptığı maket çalışmaları da korunaklı alanlarda sergileniyor.

"Selçuklu mirası"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 13'üncü yüzyılın sonlarında Selçuklu Sultanı tarafından yaptırılan medrese, yaklaşık 35x46 metre boyutlarında iki katlı, dört eyvanlı ve açık avlulu medreseler grubunun en önemli örneklerinden olarak tanımlanıyor. Vakıf eseri olan ve koruması, yaşatılması Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan medrese, tarihte bir dönem tophane ve kışla olarak da kullanıldı. Medrese, genel müdürlük tarafından 2011-2016'da yapılan restorasyon sonrasında, 2019'da Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunun kararı ile teşhir ve tanzimi yapılarak, "müze" statüsüne alındı. Manolya Bulut

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Kaynak: Habermetre