ERZURUM Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardak
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ERZURUM Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardak

Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardakKORONAVİRÜS salgını nedeniyle, tek kullanımlık karton bardaklar Erzurumlu müşteriler tarafından kabul görmeyince işletmeci Ömer Kılıç (46), çareyi isme özel cam bardak yaptırmakta buldu.

16.06.2020 09:19 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:28

Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardak

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle, tek kullanımlık karton bardaklar Erzurumlu müşteriler tarafından kabul görmeyince işletmeci Ömer Kılıç (46), çareyi isme özel cam bardak yaptırmakta buldu. Dadaşlar'a tiryakisi olduğu çay, üzerinde isimlerinin yazıldığı ince belli cam bardaklarda ikram ediliyor.

Çay tutkusu ile bilinen Erzurum'da işletmeci Ömer Kılıç, karton bardaklarla çay içemeyen müşterilerin ismini cam bardaklara yazdırdı. Müşteriler, elmas çark makinesinde isimleri işlenen bardaklarda çaylarını yudumluyor. Oğlu Bahadır'ın ismini verdiği çay evine gelenlere ve esnafa özel yaptırılan cam bardaklardaki hijyede de önem gösteren Ömer Kılıç'ın bu uygulaması vatandaşların da beğenisini topluyor. 2 çocuk babası Ömer Kılıç "16 yıl önce bu işe başladığımız zaman bardaklarımız bizim isimliydi. Burada esnafa genellikle servis yaptığımız için her iş yerinin bardağı ayrı ayrı üzerlerinde kendi isimleri yazılıydı. Koronavirüs meselesinden sonra gelen müşterilerimize kişiye özel yani kendi ismini yazdırdığımız bardaklarla çay servisi yapıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Erzurum'da en asgari için 10-15 bardak çay içer. Bu sayı 30-40'a kadar çıkar. Bu karton bardak uygulaması bizim burada biraz zor. Karton bardak çayımızın tadını bozuyor. Cam bardak biraz daha güzel. Biz gerekli önlemlerimizi alarak cam bardakla servislerimizi yapıyoruz. Çayımızın sırrı yalnızca muhabbet. Müşterilerimiz cam bardak uygulamasından oldukça memnunlar. Gönül rahatlığıyla çaylarını yudumluyorlar" dedi.

Erzurumlular'ın çayı çok sevdiğini, demliklerle tükettiğini söyleyen müşterilerden Hüseyin Çınarlıoğlu ise şunları söyledi:

"Ömer Bey, ikram ettiği çayı aynı bardak üzerinde ikinci kez doldurmadan o bardağı tekrar yıkar, hijyenik olarak müşteriye sunar. Elbetteki bugünki yaşamış olduğumuz bu virüsten dolayı çok iyi bir uygulama olduğu kanaatindeyim. Çünkü bilim adamları da hepsi sağlığın olmazsa olmazı temizlik ve sosyal mesafeye dikkaet etmeyi tavsiye ediyorlar. Ömer Bey çarşımızın esnafı olarak bunlara riayet ediyor. Karton bardak bizim kültürümüzde yok. Bizim kültürümüzde cam bardak var. Bardak yıkınıp, hijyen olarak temizlenirse karton bardaktan daha sihatli olduğu kanaatindeyiz. Karton bardak yıkanılmadığı için bulunduğu ortamda mikrop kapma özelliği olabiliyor. Biz Erzurumlular olarak şöyle deriz ki; 'İçki vermez, bade vermez neşeyi. Çayda bulduk, çayda gördük herşeyi.' Bizim olmazsa olmazımız çaydır. Günde bardağı bırakın, demliklerle çay tüketiriz. Eğer yorulmuşsak,ruhumuz sıkılmışsa veya çok neşelenmişsek mutlaka çayla bunu tatlandırırız. Kıtlama şekerin özelliği de hiç şüphesizki sağlık açısından diyorlar ya üç beyazdan uzak durun. Şekerden, tuzdan, undan. Küçük bir kıtlama şekerle bir Erzurum'un yerlisi olarak 3 bardak çay içebiliriz."

ERZURUM Çay evi işletmecisinden müşteriye özel isimli bardak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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