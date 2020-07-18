Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sekmen'in Malazgirt ziyareti
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sekmen'in Malazgirt ziyareti

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

18.07.2020 01:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 02:15

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın ve Belediye Başkanı Cengiz Altın'ı ziyaret etti.

İlk olarak Başkan Altın'ı ziyaret eden Sekmen, tarihi Malazgirt ilçesinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Altın ise Sekmen'i ilçede ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Başkanımıza belediye olarak ilçede yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Başkanımızda bize tecrübelerini aktardı." dedi.

Başkan Sekmen ve Altın daha sonra Kaymakam Emre Yalçın'ı makamında ziyaret ederek ilçede yapılması düşünülen hizmetler konusunda fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Sekmen, Malazgirt Belediyesi'ndeki istişare toplantısının sonra ilçeden ayrıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sekmen'in Malazgirt ziyareti

Kaynak: AA

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