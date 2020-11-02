Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı

İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depreme Buca'daki evinde yakalanan Nurcan Erarslan Arslan'ın 1992'deki Erzincan depreminde 8 gün enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Arslan yaptığı açıklamada, aklına Erzincan depreminin geldiğini söyledi ve "Kimse umudunu yitirmesin. Sabırla bekleyişinizi sürdürün" ifadelerini kullandı.

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle birçok binada hasar meydana gelirken, bazı binalar tamamen yıkıldı. Şimdiye kadar 79 kişi hayatını kaybederken , 962 kişi de yaralandı. İzmir'deki depreme Buca'daki evinde yakalanan Nurcan Erarslan Arslan'ın 1992'de Erzincan'da meydana gelen ve 653 kişinin hayatını kaybettiği depremde 8 gün enkaz altında kaldığı ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, İzmir'deki depreme Buca'da bulunan bir apartmanın birinci katında yakalanan Arslan, "Çocuklarımla dışarı çıktık ve bir süre apartmanımızda oturduk. Evimizde çatlak olmadığı için gece geri döndük. Ama çok korktuk ve aklıma 1992 Erzincan depremi geldi" dedi.

"YAĞMUR SUYU VE İDRARIMI İÇTİĞİM YAZILMIŞTI"

653 kişinin hayatını kaybettiği Erzincan depreminde 187 saat enkaz altında kaldığını belirten Arslan, "Karanlıkta aç susuz bekledim. Yağmur suyu ve idrarımı içtiğim yazılmıştı. Bunlar doğru değil. Hareket edemiyorum ki nasıl su içeyim" ifadelerini kullandı.

"KİMSE UMUDUNU YİTİRMESİN"

İlk birkaç gün bilinçsiz olduğunu söyleyen Arslan, "Gece ve gündüzün ayrımını bile yapamıyor insan. Sadece dışarıdaki seslerden gece ve gündüz olduğunu anlayabiliyordum. Tabii ki bu kolay değil. Ancak kimse umudunu yitirmesin. Sabırla bekleyişinizi sürdürün. İnanıyorum ki mutlaka enkaz altından yeni çıkarılanlar olacaktır. Arama kurtarma ekipleri canla başla çalışıyor. Bol bol dua edin" dedi.

"SESLERİ DUYABİLİYORSUN ANCAK SESİNİ DUYURAMIYORSUN"

Enkaz alanında bulunan vatandaşlara uyarılarda da bulunan Arslan, "Herkesten rica ediyorum lütfen enkazların bulunduğu alanlarda sessiz olun. Çünkü enkaz altındayken dışarıdaki sesleri duyabiliyorsun ancak sesini duyuramıyorsun" ifadelerini kullandı.