Şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Ali Aydın'ın kullandığı 07 ACD 170 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Yalnızbağ Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada, araçta sıkışan sürücünün yanı sıra eşi Rüveyda ile kızı Elif Erva Aydın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince yarım saatlik çalışmayla araçtan çıkarıldı.
Bu kişiler, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya