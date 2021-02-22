Erzincan'da PKK/KCK'nın sabotajcısı oldukları öne sürülen sanıklar hakim karşısında

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarının da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin terör örgütü PKK/KCK'nın sabotajcılarının da aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Yunanistan'a kaçmak istediği sırada yakalanan "Rezzan Erzingan" kod adlı Gürkan Düz, Ercan Tavan ve Ünal Tavan, tutuksuz sanıklar C.Y. ile T.Y, sanıkların avukatları ve yakınları katıldı.

PKK'nın sabotajcısı olan ve turuncu kategoride arananlar arasında bulunan tutuklu sanık "Baver-Çektar" kod adlı Ahmet Herdem ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Teknolojileri Sistemi üzerinden katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından sanıkların savunmalarının alınmasına geçildi.

Sanıklardan Gürkan Düz savunmasında kolluk kuvvetlerinde ve savcılıktaki ifadelerini tekrar ettiğini belirtti.

PKK terör örgütünde savaşçı olduğunu ve sözde alan komutanı olan Ahmet Herdem tarafından el yapımı patlayıcı ve sabotaj eğitim aldığını anlatan Güz, güvenlik kuvvetlerinde verdiği ifadesinde örgüt hakkında bildiği her şeyi anlattığını ve örgüte katıldığı için çok pişman olduğunu ileri sürdü.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını savunarak berat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısına mütalaasını sordu.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık avukatlarının da savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan Ercan Tavan ve Ünal Tavan'ın adli kontrol şartı ile tahliyesine, diğer sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianame

Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, Herdem ile Düz'ün, 13 Mayıs 2020'de devriye görevi yapan askeri minibüsün Erzincan-Çağlayan kara yolu Karatuş mevkisi ile 25 Haziran 2017'de kent merkezine bağlı Yaylabaşı beldesindeki kara yoluna yine askeri aracın geçişi sırasında yerleştirilerek infilak ettirilen el yapımı patlayıcın failleri arasında yer aldıkları belirtildi.

İddianamede, sanıklar hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak veya el değiştirmek" suçlarından 22'şer yıldan 44'er yıla kadar hapis ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Gürkan Düz ve Ahmet Herdem'in ayrıca "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan 5'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarının talep edildiği iddianamede, Herdem hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir