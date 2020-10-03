Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
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Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

03.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:33

Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı Erzincan'da motosikletli sürücü yoldan geçen kadına çarpışması sonucunda biri ağır olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

ERZİNCAN - Erzincan'da motosikletli sürücü yoldan geçen kadına çarpışması sonucunda biri ağır olmak üzere 2 kişi ağır yaralandı.

Olay Erzincan - Sivas karayolu Yalnızbağ mevkiinde meydana geldi. İsmail Tonbul'un kullandığı 34 TV3920 plakalı motosiklet, yoldan geçen Z.Ç 'ye çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Z.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay nedeniyle bir süre aksayan trafik motosikletin polislerce yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Kaza ile ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı
Erzincan'da motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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