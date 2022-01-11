Erzincan'da köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun Erzurum'da tedavisi sürüyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde dün sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan ve Erzurum'a sevk edilen 9 yaşındaki çocuğun tedavisi sürüyor.

Üzümlü ilçe merkezinde dün bir park yakınında oynarken bölgedeki sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki E.B, başı ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan E.B, buradaki ilk müdahale sonrası Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada kuduz ve tetanoz tedavileri yapıldıktan sonra ameliyata alınan E.B'nin, çocuk enfeksiyon servisinde tedavisi sürüyor.

Ameliyat yaklaşık 5 saat sürdü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanın vücudunda ileri derecede derin yaralanmalar olduğunu söyledi.

Hastanın vücudundaki bazı bölgeler ve deri kısımlarında saldırı sonucu dağılmalar meydana geldiğini ve doku kaybı olduğunu ifade eden Olğun, "Yaralanma olayında hastanın kafa derisi kemiğinden ayrılmıştı. Boynunda çok derin yaralar vardı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatta hedeflediğimiz bütün müdahaleleri yaptık. Ameliyatta çok fazla dikiş atıldı ve doku kayıpları yerine koyuldu. Hastamıza cerrahi müdahale tamamlandı, çocuk sevisinde enfeksiyon ve dahili açıdan takip ediliyor." diye konuştu.

Olğun, tıbbı tedavisi devam eden hastada şimdilik uzuv kaybının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.

AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri

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