Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar, kurtarıldı
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Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar, kurtarıldı

ERZİNCAN'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok bölgedeki yaylacılar mahsur kaldı.

Erzincan'da kar ve tipide mahsur kalan yaylacılar, kurtarıldı
25.05.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.05.2020 14:00

ERZİNCAN'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle birçok bölgedeki yaylacılar mahsur kaldı. Yaylacıların yardımına karla mücadele ekipleri, AFAD ve güvenlik güçleri koştu. Gece boyunca devam eden kurtarma çalışmalarında, onlarca kişiye ulaşıldı. 

Erzincan'ın Çayırlı ilçesi Karataş yaylasında etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylacılar geri dönemeyerek, mahsur kaldı. Vatandaşlar, durumu Erzincan İl Özel İdare ekiplerine bildirerek, yardım talebinde bulundu. Harekete geçen Erzincan İl Özel İdare ekipleri, 6 saatlik çalışma sonucu bölgeye ulaşarak, 6 aileyi ve yaklaşık 2 bin 500 hayvanı mahsur kaldıkları bölgeden kurtararak, yollarını ulaşıma açtı. 

Öte yandan Refahiye ilçesindeki Yanık köyünde 1 metreye ulaşan karda mahsur kalan off-road yarışçıları ve bir vatandaş, hayvanları ile birlikte kurtarıldı. Aynı saatlerde merkeze bağlı Handere köyü yaylasında mahsur kalan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 aileye de gece geç saatlerde ulaşıldı. Otlukbeli ilçesine bağlı Küçükotlukbeli köyü yaylasında kar ve tipi nedeniyle çadırları yırtılan yaylacı aileye de ulaşılarak, aile kurtarıldı. CENAZE DAĞDAN İNDİRİLDİBu arada, merkeze bağlı Koçyatağı köyünde ise hayvanlarını otlatmak için yaylaya çıkan Süleyman Akbulut'un cesedi bulundu. Fırtınadan kaçmak isterken uçurumdan dere yatağına düştüğü tahmin edilen 70 yaşındaki Akbulut'un cenazesi, sedye ile dağdan indirilerek hastane morguna kaldırıldı.

Olumsuz hava şartlarının devam ettiği kentte, Erzincan Valiliği tarafından yaylalarda bulunan hayvanlar için yem temin edileceği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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