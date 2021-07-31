Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı
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Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı Erzincan'da sinek ve haşere mücadelesi devam ediyor.

Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı

ERZİNCAN - Erzincan'da sinek ve haşere mücadelesi devam ediyor. Kent genelinde doğal hayat ve biyolojik dengeye uyumlu ilaçlarla sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması yürütüyor.

Erzincan Belediyesi yaz aylarında ortaya çıkan sinek ve karasineklere karşı ilaçlama faaliyetlerini sürdürüyor. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm mahallelerde, park ve bahçelerde ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaz aylarında artan sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan sinek ve karasineklere karşı şehir genelinde mahalle, cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda her gün etkin ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra ilçede yaşayan vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Veteriner İşleri Müdürü Tacettin Paçacı, Erzincan'da sezon boyu ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.

Erzincan halkının sineksiz bir yaz geçirmesi için zaman gözetilmeksizin 24 saat kesintisiz ilaçlama yaptıklarını ve ilaçlama ekibinin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Bekir Aksun ise açıklamasında, "Aşırı sıcaklara bağlı olarak artan sivrisinek, karasineklere karşı şehrimizin tüm mahallelerinde ilaçlama yapıyoruz. Yaz ayları boyunca sürecek olan çalışmalarımızla vatandaşlarımızın sineklerden ve sinek vasıtasıyla bulaşan hastalıklardan uzak, rahat bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz" dedi.

Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı
Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı
Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı
Erzincan'da haşere ve sineklere karşı sokaklar ilaçlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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