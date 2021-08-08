Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu

Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu Erzincan'da fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Erzincan'da dolu yağışı sebze ve meyveyi vurdu

ERZİNCAN - Erzincan'da fındık büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri zarar gördü.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan sağanak yağış beraberinde doluyu getirdi. Erzincan'da da yaklaşık 1 saat yağan dolu bazı köylerde büyük zarara yol açtı.

Erzincan'da dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Erzincan'da yağan dolu bazı köyleri beyaza adeta bürüdü. Bir anda bastıran ve 1 saat boyunca aralıksız yağan dolu köylülere zor anlar yaşattı. Erzincan'a 20 kilometre uzaklıkta bulunan Çatalarmut köyünde meydana gelen yağış sonrasında ağaçların ve ekili arazilerin hasat zamanına çok az bir süre kala zarara uğradığı görüldü. Uzun süre etkili olan yağışın durmasıyla köyde hayat yeniden normale dönerken meydana gelen zarar ise köylünün tarlasına gitmesiyle anlaşıldı. Yağış sonrası üzerinden zaman geçmesine rağmen bazı bölgelerde bir arada duran dolu tanelerinin de erimediği görüldü. Öte yandan, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek oluşan zararı rapor edip hasar tespitinde bulundu. Köyde yaşayan vatandaşlar ekili olup da zarar görmeyen hiçbir tarlanın ve bahçenin bulunmadığını söyledi.

Köyde ekili tarlasında, bahçesinde ve meyve ağaçlarında zarar olduğunu söyleyen Hami Muşlu, "Bir dolu yağışı oldu, 1 saat boyunca yağdı. Mahsullerimize çok zarar verdi. Araçlara çok zarar vermedi ama biz camları kırılacak diye korktuk bayağı. Yollara ve bahçelerimize sel geldi. Meyve ve sebzeyi mahvetti. Elmamızda, armudumuzda, ceviz ağacında, yer bitkilerinde, domates, biber, salatalık, karpuz, kavunu olduğu gibi zedeledi." dedi.

Kadir Uçar ise köyde bulunun bütün ürünlerin zarar gördüğünü en çok da fasulyeden zarar ettiklerini söyledi.

Çatalarmut köyü Muhtarı Şevki Uçar dolu yağışının 1 buçuk saat sürdüğünü belirterek, "Köyümüzde gerçekten büyük hasarlar meydana geldi. Tarım İl Müdürlüğünden geldiler köyümüze hasar tespitinde bulundular. Köyümüzde elma bahçeleri, diğer meyve bahçelerimizin alayı zarar gördü. Fasulye tarlalarımızın tamamı hasar görmüş vaziyette. Burada da biber tarlamız var. Yaklaşık 30 bin kök kapya biber tamamen hasara uğradı." diye konuştu.

Ayrıca, Meteorolojiden yapılan uyarılarda yağışların devam edeceği söyleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir