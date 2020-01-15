Erzincan'da "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" etkinliği

15.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.01.2020 08:48

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" projesi kapsamında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim öğrencilerle bir araya geldi.



Milli Eğitim Müdürlüğünün projeleri arasından yer alan "Çok Uzakta Değilsin Benimle Sohbet Edebilirsin" etkinliğinin konuğu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim oldu. Erzincan lisesinde düzenlenen etkinliğe Erzincan Anadolu Lisesi, TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi, Erzincan Lisesi, Erzincan Fen Lisesi ve Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, "Projenin daha önceki etkinliklerinin tele konferans yöntemi ile gerçekleştirildi. Fakat bu etkinliğin Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim'e teklif edildiğinde bir Erzincanlı olarak öğrencilerle yüz yüze buluşmayı tercih ettiğini bildirerek bizleri onurlandırdı. Kendisine bizzat tüm camiamız adına teşekkür ederim" dedi.



Öğrencilere millileşme ve temsiliyet noktasındaki çalışmalarını anlatan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Ethem Geçim, "Sizlerin de ilerleyen yaşamınızda bu çalışmaları yapmanız durumunda sürekli yanınızda olmaya gayret edeceğim. AB komisyonuna bağlı koloproktoloji hekimler komisyonunda bulunuyorum ve bu ülkemiz adına temsiliyet açısından çok önemlidir" diye konuştu.



Öğrencilerin tarafından sorulan soruları cevaplayan Geçim, öğrencilere özellikle üniversite seçimleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Tıp Fakültesini tercih etmek isteyen öğrencilere de çeşitli tavsiyelerde bulunan Geçim, kendisinin doktorluğu çok sevdiğini hala da severek yaptığını belirtti.



Projede yer alan öğrenciler ise, alanında uzman ve başarılı kişilerle sohbet etmenin tavsiyeler dinlemenin kendileri üzerinde olumlu etkiler oluşturduğunu ve gelecekte seçmeyi düşündükleri mesleklerle ilgili bilgiler edinerek meslek tercihinde doğru yolları izlemeleri konusunda kendilerine yardımcı olduğunu belirttiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA