Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntüERZİNCAN'da bir market zincirinin yaptığı indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayınca o sırada marketin önünden geçen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un tepkisine neden oldu.

Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü

ERZİNCAN'da bir market zincirinin yaptığı indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayınca o sırada marketin önünden geçen Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un tepkisine neden oldu.

Halitpaşa Caddesi üzerindeki bir marketin önünde yoğun kalabalığı gören Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sosyal mesafe kuralarına aldırış etmeden kampanyalı ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Marketin içerisine giren, görevli ve vatandaşlara tepki gösteren Başkan Aksun, Bu memlekette herkes emek koyuyor, insanlara yazık, insanlarımız zarar görmesin diye şehrin valisi gece gündüz uyumuyor, Belediye Başkanı gece gündüz uyumuyor, doktorların uykusuzluktan gözleri şişmiş ama şimdi üst üste giriyoruz. Böyle olmaz ki bu kampanyaların kesinlikle durdurulması lazım diye tepki gösterdi.

Başkanın sözlerine rağmen vatandaşlar markette hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya devam etti. Başkan Aksun, vatandaşları uyarmaya marketin önünde de devam ederek iki paçavra almak için verilen emeklerin heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA