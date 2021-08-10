Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı
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Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

- (Özel) Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı Erzincan'da 400 adet kınalı keklik doğaya salındı.

- (Özel) Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı

ERZİNCAN - Erzincan'da 400 adet kınalı keklik doğaya salındı.

Erzincan'da yaban hayatının korunması ve canlandırılması maksadıyla uygun şartlara sahip araziye 400 kınalı keklik salındı. 2021 Yılı Kanatlı Av Hayvanı Tahsis Programı kapsamında, Gümüşhane- Kelkit Üretim İstasyonundan tahsis edilen 400 adet kınalı keklik, Erzincan'da Kayacık, Ağıldere, Bağlıca, Altıtaş, Dostal, Karakaya, Kureyşli Sarıkaya, Işıkpınar, Kayabaşı, Boyalık, Çiğdemli, Atma, Ilısu, Konarlı, Yaylım ve Esenevler köylerinde Can Erzincan Avcılar Kulübü Başkanı Yücel Bingöl, muhtarlar ve vatandaşlarla beraber doğaya salındı.

Doğaya salınan kınalı kekliklerin ortamlarına adaptasyonu takip edilerek koruma altında tutulacak. Denetim ve kontrol faaliyetleri de jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yapılacak.

Öte yandan, kınalı kekliklerin yasa dışı bir şekilde avlanmasının önüne geçilmesi için bölgedeki tüm avcılara ve vatandaşlara da gerekli eğitimler verilerek ikazlarda bulunuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzincan Şube Müdürü Kadir Kahraman, "DKMP Genel Müdürlüğünün 'Doğaya Keklik Salımı' programı kapsamında Erzincan genelinde 16 köy sınırında 400 adet kınalı keklik doğaya bırakıldı. Biyoçeşitlilik sağlanması açısından önemli bir etkinlik. Yaban hayatını ve doğayı koruyalım. Önümüzde ki günlerde av sezonu başlıyor, avcı arkadaşlarımızın da keklikleri koruyup, kollayacaklarına inanıyorum." dedi.

Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı
Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı
Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı
Erzincan'da 400 kınalı keklik doğaya salındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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