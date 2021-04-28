Erzincan'da 13 sığınmacı Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir otobüste kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 13 sığınmacıyı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılardan 2'sinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 13 sığınmacı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı.

Kimlik tespitleri yapılan sığınmacılar, tedavi ve izolasyon işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir