Erzincan'da 13 sığınmacı Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
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Erzincan'da 13 sığınmacı Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Erzincan'da 13 sığınmacı Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 13 sığınmacı, aralarından 2'sinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini denetledi.

Ekipler, durdurdukları bir otobüste kimlik ve izin belgeleri bulunmayan Afganistan uyruklu 13 sığınmacıyı yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen sığınmacılardan 2'sinin Kovid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine 13 sığınmacı Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alındı.

Kimlik tespitleri yapılan sığınmacılar, tedavi ve izolasyon işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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