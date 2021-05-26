Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.