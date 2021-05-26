Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre hasar oluşmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.37'de Otlukbeli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Zeminden 7.34 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Erzincan'ın yanı sıra Bayburt, Gümüşhane, Trabzon ve Rize'nin bazı ilçelerinden de hissedildi. İlk belirlemelere göre depremde hasar oluşmadı.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.2 OLARAK AÇIKLADI

Bu arada Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin büyüklüğünü 4.3, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.

Erzincan 4,2 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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Erzincan'da 4,2 büyüklüğünde deprem - Haberler
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