Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Kaplan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi Heyeti Başkanı Nuri Kaplan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kaplan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını seçen Kaplan, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" karelerine oy verdi.

Kaplan, fotoğrafların hepsinin birbirinden değerli olduğunu ifade ederek, "Güzel fotoğraflar var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Anadolu Ajansı ülkemizin tarafsız ve bağımsız önemli kurumlarından biridir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir