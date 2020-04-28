ERÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Karakükcü'den "kan bağışında bulunun" çağrısı
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ERÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Karakükcü'den "kan bağışında bulunun" çağrısı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle stoklarda kanın azaldığını belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Karakükcü'den 'kan bağışında bulunun' çağrısı
28.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:57

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Musa Karakükcü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle stoklarda kanın azaldığını belirterek vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney ile ERÜ Kan Merkezinde, basın mensuplarına açıklamada bulunan Prof. Dr. Karakükcü, halkta Kovid-19'dan dolayı kan bağışına bir soğukluk olduğunu, çünkü hastaneye gelmek istemediklerini söyledi.

Vatandaşların, "acaba bana virüs bulaşır mı" diye korktuklarını belirten Karakükcü, "Kan bankası, hastaneler ile girişi farklı olan bir yerde. Burada Kovid-19'lu hastaların takipleri yapılmıyor. Burada Kovid-19'lu hastalarımız bulunmuyor. O yüzden çok rahatlıkla bulaş riski olmadığını bilerek, kan bankasına gelip kanlarını bağışlayabilirler." diye konuştu.

Şu anda ramazan ayı içerisinde olduklarını belirten Karakükcü, şunları söyledi:

"Bildiğimiz bir şey var, bizim zaten ramazan aylarında kan bağışı oranlarımız neredeyse yüzde 50'lerde azalıyor. Bu dönemde hem Kovid-19 salgını hem ramazan olması nedeniyle şu andaki kan bağışı oranları da oldukça düştü. Bunun sonunda da stoklarımız artık azalmaya başladı. Bazı hastalarımıza aylık düzenli kan vermemiz gerekiyor. Bu nedenle belli bir stokta kan miktarını devamlı tutturmamız gerekiyor. O yüzden bizim halkımızdan ricamız şu olacak, Kovid-19 salgını nedeniyle kan bankasına gelmekte korkuyorlarsa buna hiç gerek yok. Çünkü burası ayrı bir yerde. Ramazan dolayısıyla kan vermek için çekiniyorlarsa, ramazan ayında da oruçlu iken kan verilebilir. Bununla ilgili diyanetin açıklamaları var. Aynı zamanda iftardan sonra kan verilebilir. Bununla da ilgili çalışmalarımız var. Lösemili, kanserli hastalarımız var, bunların kan ihtiyacı var. Kazalar olabilir, diğer hastalar var. Sadece Kovid-19 yok hasta olarak. Diğer hastaların da kan ihtiyacı olabilir. Bu yönde biz halkımızı kan bağışına davet ediyoruz."

Prof. Dr. Karakükcü, vatandaşların, hastanede güvende, hijyen şartlarına uygun bir ortamda gelip kan bağışında bulunabileceklerini sözlerine ekledi.

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı Karakükcü'den 'kan bağışında bulunun' çağrısı

Kaynak: AA

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