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ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ERÜ Kampüsünde yapımına devam edilen 2 bin kişilik yurt binalarının inşaatında incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ve Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ERÜ Kampüsünde yapımına devam edilen 2 bin kişilik yurt binalarının inşaatında incelemelerde bulundu.

KYK yurt binalarının inşaat çalışmalarını yerinde inceleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış birim amirlerinden inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, burada yaptığı açıklamada 2 farklı arsanın Erciyes Üniversitesi tarafından KYK'ya yurt yapımı için tahsis edildiğini belirtti. Tahsis edilen ve inşaatına başlanılan arsaya 2 bin, diğer tahsis edilen arsaya ise 3 bin kişilik yurt binası ve sosyal tesislerin yapılacağına dikkat çeken Rektör Çalış, "Tahsis ettiğimiz 2 farklı arsaya yapılacak yurtlarımız ile inşallah toplamda 5 bin kişilik öğrenci yurdumuz en kısa zamanda tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmasında arsa tahsisini yaparak yurtların yapımını destek olan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'a teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, "Şuan inşaatı hakkında bilgiler aldığımız 2 Bin kişilik yurt ihalesi yapıldı ve çalışmalarına başlanılmış durumda. Çalışmalarda hızla devam ediyor. 3 bin kişilik yurt ile ilgili de bakanlığımız çalışmalarını hızla sürdürüyor. Çalışmalar sonrasında ihalesi yapılarak inşaatına hızla başlanacak. Sonuç itibariyle beş üniversitesi olan Kayserimiz de öğrenci dostu ve gençlik dostu şehrimizde 5 bin kişilik KYK yurdunun yapılması bizleri sevindiriyor. Biz gençlerimizi çok seviyoruz. Onlara yakışır bir Kayseri şehri ve yakışır bir gelecek bırakmak içinde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarının dayanışmalarının en güzel örneklerini Kayserimizde sergilemekten de keyif alıyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi

ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi

ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi

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Haber: ERÜ'de Yapımına Devam Edilen Yurt İnşaatı Yerinde İncelendi - Haberler
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