ERÜ'de 6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi Gerçekleştirildi

27.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:32

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından düzenlenen 6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi gerçekleştirildi.



Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per ile çok sayıda akademisyen katıldı.



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duran Arslan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı hakkında bilgiler verdi.



Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, kongrenin önemine dikkat çekti.



Rektör Çalış, "Üniversitemiz 42 yaşında ama tıp fakültemiz 52 yaşında, köklü bir fakülte. Nice öğretim üyeleri ve nice bilim adamları burada yetişti. Düzenlenen bu kongreler, araştırma üniversitesi kimliği için çok önemli. Bu kongrede son günlerdeki bilimsel gelişmeler ve tecrübeler aktarılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilen kongreden birçok çalışma ve projenin çıkacağını da ümit ediyorum" dedi.



Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, Prof. Dr. Ruhan Düşünsel'in oturum başkanlığında "Erciyes'in Transplantasyon Yolculuğu" konulu sunum ile devam etti.



Etkinlik, 3 gün devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA