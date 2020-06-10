Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli? Ersin Yazıcı ne iş yapıyor? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!
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Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli? Ersin Yazıcı ne iş yapıyor? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!

Antalya valiliğine atanan Ersin Yazıcı sosyal medyada ve gündemde merak konusu oldu. Ersin Yazıcı hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli? Ersin Yazıcı ne iş yapıyor? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!

Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli? Ersin Yazıcı ne iş yapıyor? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!
10.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 10.06.2020 10:06

Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararları ile Antalya valiliğine atanan Ersin Yazıcı sosyal medyada ve haber bültenlerinde trend oldu. Ünlü vali Ersin Yazıcı hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Ersin Yazıcı hakkında merak edilenler haberimizde.

ERSİN YAZICI KİMDİR?

1969 yılında Düzce Gümüşova'da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi'nden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı. İngiltere'de staj yaptı.

1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Ersin Yazıcı kimdir? Ersin Yazıcı kaç yaşında ve nereli? Ersin Yazıcı ne iş yapıyor? Ersin Yazıcı hayatı ve biyografisi!
ERSİN YAZICI

2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde "Yönetim Bilimleri" konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği görevinde bulundu. 30.05.2016 tarih 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığı Balıkesir Valiliği görevine 14.06.2016 tarihinde başlamıştır. 10.06.2020 tarihinde Antalya valisi oldu

Evli ve 4 çocuk babası olan Yazıcı iyi derecede İngilizce bilmektedir.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

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