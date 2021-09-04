Ersin Tatar: "Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir"
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Ersin Tatar: "Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir"

Anadolu Ajansı / Fatih Başaran - Haberler | Güncel

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu (2)"Daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti hepimizin yüreğinde olandır, temennimizdir""(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Hem...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu (2)

"Daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti hepimizin yüreğinde olandır, temennimizdir"

"(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle bereket kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir"

Ersin Tatar: 'Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir'
Ersin Tatar: 'Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir'
Ersin Tatar: 'Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir'
Ersin Tatar: 'Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran

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Ersin Tatar: "Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir" - Haberler
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