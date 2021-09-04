Ersin Tatar: "Hem aldığımız tedbirler hem biraz da rüzgarın etkisiyle kıyılarımıza bu petrol sızıntısı gelememiştir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nu ziyaretinin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu (2)"Daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti hepimizin yüreğinde olandır, temennimizdir""(Akdeniz'deki petrol sızıntısı) Hem...