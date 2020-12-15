Ersin Korkut kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla çıkış sağlayan Ersin Korkut'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, hangi dizilerde ve filmlerde rol aldı? Ersin Korkut doğum tarihi kaç, burcu ne, aslen nereli?

Birçok başarılı yapımda rol alan Ersin Korkut yeni projeleriyle hayranlarını sevindirmeye devam ediyor. Peki Ersin Korkut kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? Tüm bilgiler haberimizde.

ERSİN KORKUT KİMDİR?

Ersin Korkut, 8 Kasım 1977 Hakkâri doğumlu, Türk tiyatro ve sinema sanatçısı.

Ersin Korkut doğum tarihi : 8 Kasım 1977

Ersin Korkut kaç yaşında : 43 yaşında

Ersin Korkut mesleği ne : Tiyatro ve sinema sanatçısı

Ersin Korkut nereli : Hakkari

Ersin Korkut burcu ne : Akrep

Kürt kökenli olan Korkut, Hakkâri'de doğmuştur. Teyzesinin oğlu olan sinemacı Yılmaz Erdoğan'ın desteğiyle oyunculuğa adımını atmıştır. İstanbul'a gelmeden önce Hakkâri'de taksi şoförlüğü yapmış ardından İstanbul'da bir pizzacıda bulaşıkçı olarak çalışmıştır. Kendi ayakları üzerinde durmak isteyen Ersin Korkut İstanbul'da hiçbir tanıdığını aramamış ancak bir gün, kuzeninin Merter'de bir pizzacıda çalıştığını duyan Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'u bulmuş ve Beşiktaş Kültür Merkezi'nde yanına, çalışması için çağırmıştır. 2000 yılında BKM'nin çeşitli birimlerinde görev almaya başladı. Bana Bir Şeyhler Oluyor adlı tiyatro oyununun arka kadrosunda çalışırken, oyunda kendisi için uygun bir rol fark etti. Oyunda oynamak isteyen Ersin Korkut'a, Yılmaz Erdoğan Bu işler o kadar kolay değil dese de ben kendime güveniyorum abi diyerek rolü kaptı. Daha sonra Cem Yılmaz ile birlikte Doritos reklamlarında rol almış; canlandırdığı rollerdeki ilginç şivesi ve rol aldığı reklamdaki "Doktor bu ne?" repliği ile tanınmıştır. BKM bünyesinde hazırlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı televizyon programında yer aldı.

Korkut, Ekim 2015'te İstanbul 19. Ağır Ceza Mankemesi'nin kararınca "uyuşturucu kullanmak" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırıldı, "örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" suçundan beraat etti. Mahkeme, hapis cezasının bir yıldan daha az olması nedeniyle cezayı erteledi.

Son olarak 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasında yer almış olup, 12 Mayıs 2020 tarihinde sakatlığı nedeniyle elendiği duyurulmuştur.

ERSİN KORKUT'UN ROL ALDIĞI FİLMLER

Bir Demet Tiyatro

Organize İşler : 2005 (Film)

Kutsal Damacana : 2007 (Film)

Neşeli Hayat : 2009 (Film)

Çok Filim Hareketler Bunlar : 2010 (Film)

Kutsal Damacana: Dracoola : 2011 (Film)

Patron Mutlu Son İstiyor : 2014 (Film)

Bana Bir Şeyler Oluyor : 2003

İçimdeki Ses : 2015 (Film) Yılmaz rolünde

Ekşi Elmalar : 2016

Kolonya Cumhuriyeti : 2017

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı : 2019 - Ersin

Feride : 2020

ERSİN KORKUT'UN ROL ALDIĞI DİZİLER

Survivor 2020

Dostlar Mahallesi 2017 (Dizi)

Çocuklar Duymasın 2010 (Dizi)

Galip Derviş 2013-2014 (Dizi)

Bana Baba Dedi 2015 (Dizi)

Geldim Gördüm Güldüm 2016

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2008-2011