Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli, kaç yaşında? Ersan Şen biyografisi
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Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli, kaç yaşında? Ersan Şen biyografisi

Ersan Şen, Nevşehir'de doğdu ve eğitimini de Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Yüksek lisansını 1989'da Marmara Üniversitesi'nde yaptı. İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukat olan Ersan Şen hakkında ayrıntılı bilgi haberimizde.

Ersan Şen kimdir? Ersan Şen nereli, kaç yaşında? Ersan Şen biyografisi
29.08.2020 11:18 | Son Güncelleme: 29.08.2020 11:21

Avukat Ersan Şen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yerine getiriyor. Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanında çalışmalar yürüten Ersan Şen eşi kim?

ERSAN ŞEN KİMDİR?

Şen, 16 Temmuz 1966 tarihinde Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda dünyaya geldi. İstanbul'a liseyi okumaya gidene kadar çocukluğu ve gençliği Nevşehir, Avanos, Çalış Kasabası'nda geçmiştir. İstanbul Kabataş Erkek Lisesinden 1983 yılında mezun oldu. Marmara Üniversitesi Hukuk fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı yüksek lisansını 1989'da Marmara Üniversitesi'nde yaptı. Ersan Şen, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi'ndedoktorasını yaptı, ardından yardımcı doçent ve 1998'de de doçent oIdu, 2004'ten bu yana profesör olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak avukat olan Ersan Şen, akademik yaşamını İstanbul Üniversitesi SiyasaI BiIgiIer FaküItesi'nde devam ettirmektedir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı ve Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini de yürüten Şen, İstanbul Üniversitesi Senato Üyesi ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi olarak da idari görevde bulunmuştur. Ersan Şen, Türk Ceza Hukuku Derneği üyesidir.

Ersan Şen, Arife Şen ile evlidir.

Kitapları

1998 – Ersan Şen, 1962-1997 Anayasa Mahkemesi Kararlarında Ceza Hukuku

1998 – Ersan Şen, Türk Ceza Yargılaması Hukuku'nda Hukuka Aykırı Deliller Sorunu

2002 – Ersan Şen, Türk Ceza Hukuku – Suçun Genel Esasları ve Unsurları

2004 – Ersan Şen, Hukuka Giriş

2006 – Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt: I (m.1-140)

2009 – Ersan Şen, Uluslararası Ceza Mahkemesi

2010 – Ersan Şen, Türk Hukukunda Telefon Dinleme – Gizli Soruşturmacı – X Muhbir

2010 – Ersan Şen, Yorumluyorum

2010 – Ersan Şen, Yeni Çek Kanunu'nda Karşılıksız Çek Suçu ve Ceza Sorumluluğu

2011 – Ersan Şen, Erkam Malbeleği, Uluslararası Suçlar

2012 – Ersan Şen, Erkam Malbeleği, Yeni Çek Kanunu'nda Karşılıksız Çek

2012 – Ersan Şen, Bilgehan Özdemir, Tutuklama

2012 – Ersan Şen, Bilgehan Özdemir, Şike

2012 – Ersan Şen, Yorumluyorum 2

2012 – Ersan Şen, Ertekin Aksüt, Uygulamada İhaleye Fesat Karıştırma Suçları

2013 – Ersan Şen, Tüm Yönleri ile Telefon ve Ortam Dinleme

2013 – Ersan Şen, Suç Örgütü

2013 – Ersan Şen, Yorumluyorum 3

2013 – Ersan Şen, Yorumluyorum 4

2014 – Ersan Şen, Yorumluyorum 5

2014 – Ersan Şen, Yorumluyorum 6

2014 – Ersan Şen, Yorumluyorum 7

2014 – Ersan Şen, Mert Maviş, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

2015 – Ersan Şen, Yorumluyorum 8

2015 – Ersan Şen, Yorumluyorum 9

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