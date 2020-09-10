Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında, nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi!
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Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında, nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ersan Şen izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ersan Şen kaç yaşında, nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi! Ersan Şen kimdir?

Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında, nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi!
10.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:57

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ersan Şen hakkında araştırmalar yapılıyor. Ersan Şen kimdir? Ersan Şen kaç yaşında, nereli? Ersan Şen hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. ERSAN ŞEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Temmuz 1966

Kaç yaşında: 54 yaşında

Nereli: Çalış, Avanos

Ersan Şen; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Başkanlığı, Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi Senato Üyeliği ve İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Şen; Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Yüksek Lisansını, İstanbul Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü'nde doktorasını tamamlamış, Doçentlik ile Profesörlüğü ise, Ceza Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku alanlarında olmak üzere İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı'nda elde etmiştir. Şen, 2004 yılından bu tarafa Profesör unvanı taşımaktadır.

Şen; İstanbul Barosu'na kayıtlı avukatlık mesleğine devam etmekte, ayrıca Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Ceza Özel Hukuku ve Ceza Yargılaması Hukuku derslerini vermektedir.

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