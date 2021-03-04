Erotomani ne demek? Erotomani nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Sebepleri nelerdir?

Masumiyet dizisinde adı geçen Erotomani nedir? Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Peki, Erotomani ne demek? Erotomani nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Sebepleri nelerdir?

Masumiyet dizisinde adı geçen Erotomani nedir? Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Peki, Erotomani ne demek? Erotomani nedir, belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir? Sebepleri nelerdir? İşte detaylar haberimizde…

EROTOMANİ NE DEMEK?

Halk arasında "Eros hastalığı" olarak bilinen "erotomani", karşılıksız, takıntılı ve platonik aşk olarak bilinir ve kişinin birinin kendisine âşık olduğuna inandığı sanrılı bozukluktur. Bilindiği gibi "sanrı" yani hezeyan, gerçekte var olmayan şeyleri görmek, işitmek gibi dayanaksız algılamadır ve kişinin yaşadığı sosyokültürel ortamla uyumsuz, aksi ispat edilse bile inanmayı devam ettirdiği, mesleki kişilerarası ve sosyal anlamda işlevselliğini bozan her türlü düşünce ve inanıştır. Erotomanide kişinin sanrısı sistemli ve süreklidir. Âşık olarak kabul edilen "mağdur" genellikle ünlü ya da yüksek statü sahibi bir kişi olmakla birlikte diğer insanlar ya da tanıdık kişiler de olabilir.

EROTOMANİ NEDİR?

Erotomanik kişi çok sevildiğini ve sevdiğini ama çeşitli nedenlerle aşığının bunu belli edemeyip uzaklaşmak zorunda kaldığını düşünür, aşığının kendisini delice sevdiğine inanır ve bir türlü aşığının bu duygularını açıklayamayıp, sadece ima ettiğini, ona fırsatlar tanımasına karşın açıkça söyleyemediğini ama kendisinin anladığını ve emin olduğuna dair takıntı geliştirir, aşığının itirafını nasıl sağlayacağı konusunda kafa yorar ve aşığının kendisiyle gizlice iletişim kurduğuna dair güçlü bir inanca sahiptir. Aşkının yalan olduğunu söyleyen herhangi bir açıklamayı da asla kabul etmez, aşığının naz yaptığını düşünür ve bu nedenle de çoğu zaman yasak aşkını herkesten saklamaya karar verir. Erotomani "De Clerambault Sendromu"nda olarak da anılır ancak Fransız Psikiyatrist De Clerambault'un tanımladığı sendromda erotik sanrı, erotomaniden farklı olarak, genellikle cinsel bir çekicilikten çok manevi bir bağlanma ve romantik bir aşkla ilgilidir ve daha çok orta sınıftan kadınlarda görülür. Çünkü sözde aşık genellikle daha yaşlı, ekonomik ve sosyal açıdan daha yüksek sınıftan, evli ve kişiye uygun olmayan bir erkektir.

EROTOMANİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Erotomani, birincil akıl hastalığı veya başka bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. İkincil erotomanide, erotomanik sanrılar, bipolar bozukluk veya şizofreni gibi diğer zihinsel bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Semptomlar ayrıca alkolizm ve antidepresan kullanımıyla da ortaya çıkabilir. Psikiyatrik bozukluk öyküsü ile birinci derece akrabaların aile öyküsünün yaygın olması nedeniyle potansiyel bir genetik bileşen olabilir. Sigmund Freud, erotomaniyi, güçlü paranoya, inkar, yerinden edilme ve projeksiyon duygularına yol açabilecek eşcinsel dürtülerden korunmak için bir savunma mekanizması olarak açıklamıştır. Benzer şekilde, büyük bir kayıptan sonra şiddetli yalnızlık veya ego eksikliği ile baş etmenin bir yolu olarak açıklanmıştır. Erotomani aynı zamanda eşcinsellik veya narsisizmle ilgilenen doyumsuz dürtülerle de bağlantılı olabilir. Bazı araştırmalar, artmış temporal lob asimetrisi ve zihinsel bozukluğu olmayanlara göre daha fazla yan ventrikül hacmi gibi erotomanili hastalarda meydana gelen beyin anormalliklerini göstermektedir.

EROTOMANİ TEDAVİSİ NEDİR?

Prognoz kişiden kişiye farklılık gösterir ve ideal tedavi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu bozukluğun tedavisi, her birey için özel olarak tasarlandığında en iyi sonuçları alır. Bugüne kadar, ana farmakolojik tedaviler pimozid (Tourette Sendromunu tedavi etmek için de onaylanmış tipik bir antipsikotik) ve risperidon ve klozapin gibi atipik antipsikotikler olmuştur.

SUNUM

Erotomani kadınlarda daha yaygındır, ancak erkeklerin şiddet içeren ve takipçi benzeri davranışlar sergileme olasılığı daha yüksektir. Hastalığın temel semptomu, acı çeken kişinin, başka bir kişinin gizlice ona âşık olduğuna dair sarsılmaz bir inanca sahip olmasıdır. Bazı durumlarda, acı çeken kişi aynı anda birkaç kişinin "gizli hayran" olduğuna inanabilir. Çoğu zaman, birey, genellikle bir tanıdık olan ulaşılamaz bir kişi veya bu kişinin hiç tanışmadığı biri tarafından sevilmek gibi sanrılara sahiptir. Hasta aynı zamanda erotomani ile eşzamanlı olarak başka türden sanrılar da yaşayabilir. Örneğin, algılanan hayranın sevgisini vücut duruşu, ev eşyalarının düzenlenmesi gibi görünüşte zararsız olan diğer eylemler olabilir. Asla var olmayan çocuklara hamile kalması, doğması ve kaçırılması gibi bazı sanrıları aşırı olabilir. Sanrılı nesneler zamanla başkaları tarafından değiştirilebilir ve bazıları sabit formlarda kronik olabilir. İnkar etme, bu bozukluğun karakteristik özelliğidir çünkü hastalar, sanrı nesnelerinin evli, uygun olmayan veya kendisine ilgisiz olabileceğini kabul etmezler. Âşık olduğu kişi aynı zamanda hayali veya ölmüş olabilir.

Erotomaninin iki şekli vardır: birincil ve ikincil. Birincil erotomani genellikle de Clerambault sendromu ve Old Maid's Insanity olarak adlandırılır ve komorbidite olmaksızın tek başına mevcuttur, ani bir başlangıç ve kronik bir sonucu vardır. İkincil form, paranoid şizofreni gibi ruhsal bozukluklarla birlikte bulunur. Sıklıkla zulmedici sanrılar, halüsinasyonlar ve büyüklenmeci fikirleri içerir ve daha aşamalı bir başlangıca sahiptir. "Sabit" bir durumu olan hastalar, sürekli sanrılar ile daha ciddi şekilde hastalanır ve tedaviye daha az yanıt verir. Bu bireyler genellikle çekingen, bağımlı kadınlardır ve genellikle cinsel açıdan deneyimsizdir. Daha hafif, tekrarlayan bir durumu olanlarda sanrılar daha kısa sürelidir ve bozukluk yıllarca başkaları tarafından fark edilmeden var olabilir. Sorunlu davranışlar; arama, mektup ve hediye gönderme, habersiz ev ziyaretleri yapma ve diğer ısrarlı takip davranışları gibi eylemleri içerir.

BİLİNEN VAKALAR

Gece geç saatlerde televizyon şovmeni David Letterman ve eski astronot Story Musgrave, erotomaniden muzdarip Margaret Mary Ray tarafından takip ediliyordu.

Michael David Barrett'in erotomaniden muzdarip olduğu, ülke çapında ESPN muhabiri Erin Andrews'u takip ettiği, onu görmeye çalıştığı ve ahlaksız videolar çekdiği iddia edildi.

Pek çok takıntı veya taciz vakası erotomani ile bağlantılı olabilir, ancak her zaman aynı teşhis konmaz.