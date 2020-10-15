Erol Günaydın kimdir? Erol Günaydın kaç yaşında öldü, nereli? Erol Günaydın filmleri, dizileri
Erol Günaydın neden, kaç yaşında öldü? Türk sinemasının başarılı isimlerinden Erol Günaydın, tiyatro oyunlarıyla da adından söz ettirdi. Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatrolarında ilk oyunculuk kariyerine başladı. Erol Günaydın oğlu kim?
Erol Günaydın, sahneye ilk kez İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "Andaval Palas" piyesinde canlandırdığı hırsız rolüyle çıktı. Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kuran oyuncu, birçok filmde seslendirmeler yaptı, kliplerde yer aldı. İşte, Erol Günaydın'ın hayatı...
EROL GÜNAYDIN KİMDİR?
Usta oyuncu Günaydın, 16 Nisan 1933 tarihinde Akçaabat, Trabzon'da dünyaya geldi. Tiyatroya Galatasaray Lisesi bünyesinde başlayan Günaydın, İstanbul Şehir Tiyatrolarına Necdet Mahfi Ayral, Reşit Baran, Ahmet Kutsi Tecer ve Haldun Taner'in jüri olduğu sınavı kazanarak tiyatro kariyerine başladı.
Sahneye ilk kez İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun "Andaval Palas" piyesinde canlandırdığı hırsız rolüyle çıktı. 1955'te Haldun Dormen Cep Tiyatrosunda "Papaz Kaçtı" adlı oyun ile profesyonel aktörlük hayatına başladı. 1960'ta ilk sinema filminde oynayan Erol Günaydın, TRT'de yayınlanan Çiçek Taksi adlı dizide de yer aldı. Nasreddin Hoca tiplemesi, meddah gösterileri, Ayı Yogi seslendirmesi ve canlandırdığı diğer karakterler sayesinde hafızalarda yer edindi.
Kavuklu Hamdi'den İsmail Dümbüllü'ye uzanan meddahlık geleneğinin son temsilcilerinden olan sanatçı, 1972'de kurulan Akbank Çocuk Tiyatrosunun yöneticiliğini yaptı. 1977'de kapanana kadar, Dormen Tiyatrosunda birçok oyununda yer alan Günaydın, ayrıca Tuncel Kurtiz, Suna Keskin, Erol Keskin ve Cahit Irgat ile Genar Tiyatrosunu kurdu. Gazeteci-yazar Emine Algan tarafından yapılan bir nehir-söyleşi 2007 yılında "İki Kalas Bir Heves" başlığı altında kitaplaştırılmıştır.
2 Ağustos 2008'de kaldırıldığı hastande geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan Erol Günaydın 16 Ağustos 2008'de taburcu edildi. Günaydın, Okan Bayülgen'in Disko Kralı adlı programına müdavim konuk olarak katıldı. 2004'te Emre Altuğ'un Aşkı Kıyamet ve 2010 yılında Athena'nın Arsız Gönül klibinde oynadı.15 Ekim 2012 tarihinde İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Pnömoni, böbrek yetmezliği, sepsis nedeniyle 12 Nisan 2012 tarihinden itibaren tedavi gören sanatçı Erol Günaydın'ın kalp yetmezliği sonucunda vefat ettiği açıklandı. 17 Ekim 2012 tarihinde Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.
FİLMLERİ
Yukarı Bak 2009 Carl (Ses)
Güneşi Gördüm 2009 Samet
Orada 2009 Erol Gümüş
Kanal-İ-zasyon 2009
Yedi Kocalı Hürmüz 2009
Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş
Nekrüt 2008 Ali Rıza
Destere 2008 Hazım Dede
O Kadın 2007 Yazar
Beyaz Melek 2007 Komutan Vahit
Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük
Geçmiş Zaman Olur ki 2006
İlk Aşk 2006 Arif Arifoğlu
Kınalı Kuzular: Bedeli Çanakkale'de Ödendi 2006 Artin
Pardon 2004 Baba
Ömerçip 2003 Kamil
Menekşe Koyu 1991 Teffaf
Karartma Geceleri 1990
Herşeyi Bitirdik 1990
Kocakarılar 1990
İnsanlar Yaşadıkça
Süper Baba 1988 Erol Bey
Aile Pansiyonu 1987
Biz Doğarken Gülmüşüz 1987
Kuşatma 2/ Şok 1987
Hoşgeldin Ramazan 1987
Otobüs Yolcuları/ İhsaniye - Karasu 1987
Çantada Keklik 1987
Acı Lokma 1986 Dayı
Ağa Bacı 1986 Osman
Gelmeyin Üstüme 1986
Hayroş 1986
Kıratlı Süleyman 1986 Kenan Ağa
Savunma 1986 Rıza
Yaygara 86 1986
İki Milyarlık Bilet 1986 Kanun Kazım
Bu Muhtar Başka Muhtar 1986
Kocamın Nişanlısı 1986
Duyar Mısın Feryadımı 1985
Ekmek Elden Su Gölden 1985
Herşeyim Sensin 1985 Manav Kadir
Yavru Kuş 1985
Sessiz Ölüm 1985 Baba
Pehlivan 1984 Mestan
Şaşkın Gelin 1984 Memiş
Bir Yudum Mutluluk 1982 Erol
Renkli Dünya 1980 Patron
Dağılın Kazımlar Geliyor 1976
Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976 Otelci
Tepedeki Ev 1976
Ayıkla Beni Hüsnü 1975
Canım De Bana 1975
Curcuna 1975 Saffet
Tokmak Nuri 1975
Diyet 1974 Mevlüt
Ben Doğarken Ölmüşüm 1973 Doktor
Düğün 1973 İbrahim
Hamsi Nuri 1973 Patron
Tatlım 1973 Zarif
Yeryüzünde Bir Melek 1973 Şemsi
Yılmayan Şeytan 1972 Bitik
Casus Kıran/ Yedi Canlı Adam 1970
Vur Patlasın Çal Oynasın 1970 Şaban
İntikam Yemini 1969
Casus Kıran 1968
Sinekli Bakkal 1967 Kız Tevfik
Çelik Bilek 1967
Yarın Çok Geç Olacak 1967 Ressam Nevzat
Eşrefpaşalı 1966
Kibar Haydut 1966
Kovboy Ali 1966
Nuh'un Gemisi 1966
Ölüm Tarlası 1966 Bekir
Pembe Kadın 1966
Yalnız Adam (Kibar Haydut) 1966
Güzel Bir Gün İçin 1965
İsyancılar 1965
Erkek Sözü 1964
On Güzel Bacak 1964
Varan Bir 1964
Başımı Belaya Sokma 1963 Ahmet
İki Gemi Yan yana 1963 Nuri
Yedi Kocalı Hürmüz 1963
Battı Balık 1962
Kardeş Uğruna 1961
Yaman Gazeteci 1961
Yeşil Kurbağalar 1960
DİZİLERİ
Köşe Dönücü 1984
Saat Sabahın Dokuzu 1987
İnsanlar Yaşadıkça 1989
Doktorlar 1989
Bir Ömrün Bedeli 1991
Mahallenin Muhtarları 1992
Rüstemin Gazinosu 1993
Çiçek Taksi 1995 Ramazan Ay
Köşe Kapmaca 1996
Tatlı Kaçıklar 1996 Beton Raziye
Bir Demet Kahkaha 2000
Bir Demet Yerli Film 2000
Yeşilçam Denizi 2003
Cennet Mahallesi 2004 Deli Kadir
Geçmiş Zaman Olur ki 2006
Hırsız Polis 2005-2006 Dursun
Sinekli Bakkal 2007 Ali Küçük
Genco (dizi) 2007 Konuk Oyuncu
Akasya Durağı 2008 Ramazan
Balkan Düğünü 2009 Kemal Çavuş
Geniş Aile 2009