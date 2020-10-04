Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
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Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler

04.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 04.10.2020 11:43

Azerbaycan'ın tarihi şehri Gence, Ermenistan'ın topçu birliği tarafından füzelerin hedefi oldu. Saldırıda 22 kişi ölürken 74 kişi ise yaralandı; korkunç saldırıdan ise ilk görüntüler geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Gence şehrinin vurulduğunu aktardı ve sert karşılık verileceğini bildirdi. Sivil yerleşim yeri Gence, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri ve cephe hattından 60 km uzakta bulunurken saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi ise yaralandı.

Korkunç saldırıdan ilk görüntüler:

Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler
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