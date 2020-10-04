Ermenistan, yine sivilleri vurdu! 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan ilk görüntüler

Azerbaycan'ın tarihi şehri Gence, Ermenistan'ın topçu birliği tarafından füzelerin hedefi oldu. Saldırıda 22 kişi ölürken 74 kişi ise yaralandı; korkunç saldırıdan ise ilk görüntüler geldi.