Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar
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Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar

27.10.2020 09:42 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:27

Azerbaycan ordusu ile girdiği çatışmada büyük kayıplar verince paralı askerler ile cephedeki birliklerini ayakta tutmaya çalışan Ermenistan ordusunda içler acısı bir durum yaşanıyor. Azerbaycan ordusunun cephedeki gücü karşısında hayatlarından endişe eden çok sayıda askerin sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuyla girdiği çatışmalarda neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken, ağır kayıplar veren Ermenistan ordusuna bağlı askerler de tek tek savaşmayı redderek birliklerinden firar etmeye başladı.

Azerbaycan ordusunun bombardımanı sonrası sadece asker gücünü değil yüzlerce kara ve hava aracı ile askeri teçhizat ve sistemini de kaybeden Ermenistan ordusunun bu zamana kadarki ekonomik kaybı ise 2 milyar doları aştı.

PARALI ASKERLERE BAŞVURMUŞTU

Cephe hattında verdiği tarihi kayıplar sonrası silah ve yiyecek sıkıntısının da ortaya çıktığı Ermenistan ordusunun son çare olarak paralı askerlere başvurduğu ortaya çıkmıştı. Çok sayıda ülkeden toplanan paralı militanların sivil uçaklarla çatışma bölgelerindeki birliklere taşındığı ve hızlı eğitimlerin ardından cephe hattına savaşmaya yolladıkları belirtilmişti.

ADAM BAŞI 600 DOLAR

Ermenistan'ın paralı askerlerden birlik oluşturduğuna dair gelişmelerin ardından sürpriz bir itiraf da gelmiş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nde başçavuş olarak görev yapan Mikayelyan Albert Yervandi, ülkesinin işgal ettiği Dağlık Karabağ'a Kürt paralı askerleri getirdiğini belirtip söz konusu askerlere ödenen ücreti de açıklamıştı.

SAHTE KORONA RAPORUYLA KAÇIŞ

Azerbaycan ordusundan aldığı ağır darbeler sonrası birliklerini ayakta tutmaya çalışmak için her türlü yönteme başvuran Ermenistan ordusuna yönelik dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, askere alınanlara sahte Kovid-19 raporu veren bir doktoru tutukladı.

BİN DOLARA SATIYORLAR

Sosyal ağlardaki paylaşımlarda da bizzat dile getirilen olaya ilişkin konuşan Ermeniler, cepheye gidip mağdur olmak istemediklerini söylüyor. Bin ile iki bin dolar arasında bir ücret karşılığında sahte Kovid-19 raporu alınabilirken, ülkedeki günlük vaka sayısında ise son zamanlarda ciddi bir yükseliş yaşandığı ve rakamın 2500'ün üzerine çıktığı kaydediliyor.

Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar

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Haber Yorumları (2)
6.FİLO: Paşinyan intihar etmek için kafasına mermi sıksa, mermi kafatası içinde 10 dakika beyin arar beyinsizin en önde gideninde Sanki mahalle kavgası yapıyor beyinsiz.
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BOBO: neyine güvenipte saldırıp bize kafa tutarsın acaba, yemeye ekmeğin yok dünyanın en fakir ülkelerinden birisin ama yine alikıran başkesenlik yapıyor buda gösteriyorki ellerine silahı bombayı verenler gazı veriyor, fransa, rusya ve iran bir numaralı terör destekçileri allah hepinizi kahru perişan etsin.
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