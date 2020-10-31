Ermenistan ordusu kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi
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Ermenistan ordusu kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi

31.10.2020 00:06 | Son Güncelleme: 31.10.2020 00:11
Ermenistan ordusu kadın askerleri Dağlık Karabağ cephesine gönderdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın kadın birliklerini oluşturacaklarını açıklamasının ardından Ermenistan ordusuna gönüllü olarak katılan bir grup kadın asker, Dağlık Karabağ cephesine geldi.

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren, bölücü terör örgütü PKK ile iş birliği yapan Ermenistan'da kadınların da silah altına alınacağı açıklanmıştı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, "13 kadın ile birlikte 'kadın birlikleri' oluşturup eğitimlere başlıyoruz. Ardından da cepheye gideceğiz. Vatanımızı düşmana teslim edemeyiz" ifadelerini kullanmıştı.

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