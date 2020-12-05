Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı
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Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı

05.12.2020 18:48 | Son Güncelleme: 05.12.2020 19:30
Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan'a 3 gün süre tanıdı

Rusya'nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda ateşkes anlaşmasına imza atan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı tepkiler sürüyor. Ermenistan'da büyük bir miting düzenleyen muhalefet kanadı, Başbakan Nikol Paşinyan'a görevi bırakması için 3 gün süre tanıdı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan muhalefetin hedefi olmaya devam ederken, bugün başkent Erivan sokaklarında 20 binden fazla kişi yürüyüş yaptı.

Muhalefetin günler öncesinden duyurduğu "Vatan Kurtuluş Hareketi" olarak adlandırılan yürüyüşe katılanlar 15 kilometreyi aşkın yol yürüdü. Erivan'daki Özgürlük Meydanı'nda toplananlar Paşinyan'ın istifası için slogan atarken, kurulan platformda da muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının liderler konuşmalar yaptı. Mitinge Paşinyan'a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Ermenistan istihbarat teşkilatının eski başkanlarından ve aynı zamanda Vatan Partisi'nin lideri Artur Vanetsyan, yine aynı suçlamayla tutuklanan ve serbest bırakılan Müreffeh Ermenistan Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, Paşinyan'dan sonra geçici hükümetin Başbakanı olarak düşünülen Vazgen Manukyan ve çok sayıda siyasi parti lideri ile temsilcisi katıldı.

"NİKOL'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ, ARTIK HİÇBİR ASKERİ GÜCÜMÜZ KALMADI"

Mitingte konuşma yapan Vazgen Manukyan, yeni hükümetin ilan edilmesi durumunda olacaklara değinerek, "Birincisi, bu üçlü anlaşmanın detaylarına asla ulaşamayacağız. Nikol'e teşekkür ediyoruz. Artık hiçbir askeri gücümüz kalmadı. Yeni hükümette anlaşmalardaki belirsizlikleri yapılacak müzakereler ile Ermenistan'ın lehine çevireceğiz. İkinci olarak ordumuzu yeniden toparlayıp savaş durumları için modern bir orduya çevireceğiz" dedi.

PAŞİNYAN'A SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE TANINDI

Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Temsilcisi İşkhan Sağatlıyan mitingin ardından Ermeni gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatan Kurtuluş Hareketi olarak aldıkları yeni kararı duyurdu. Buna göre muhalefet Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi için önümüzdeki Salı günü yerel saatle 12.00'ye kadar süre tanıdı. Sağatlıyan mitingin ardından tüm Ermenistan halkının evlere girmesini söyleyerek Salı günü Paşinyan'ın istifa etmemesi durumunda ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacaklarını duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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