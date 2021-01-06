Ermenistan medyası aylar sonra servis etti: İHA'lar Karabağ savaşında S-300'leri böyle imha etti

Dağlık Karabağ savaşında Ermenistan'a ait S-300'lerin kamikaze İHA tarafından imha edildiği anlara ait görüntüler aylar sonra servis edildi. Ermenistan medyası tarafından paylaşılan videoda uzun süre İHA sesi duyulurken ardından büyük bir patlama meydana geliyor.

44 gün süren ve Ermenistan'ın hezimeti Azerbaycan'ın ise zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma ile son bulmuştu. Ermenistan işgal altında tuttuğu bölgelerden çekildi. Dağlık Karabağ'ın kalbinde ise Rus askerleri devriye gezmeye başladı.

TÜRK SİHA'LARI TARİHİ ZAFERE DAMGA VURDU

Ermenistan'ın ağır kayıplar verdiği savaşta, Azerbaycan'ı üstün kılan en önemli faktörlerden biri de Türk SİHA'ları ve İsrail yapımı kamikaze İHA'lardı.

Savaşta birçok silah sistemi yok edildi. Onlardan biri de Ermenistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiydi. Gazeteci Ceyhun Aşirov, Ermenistan medyasının aylar sonra o görüntüleri kamuoyuyla paylaştığını belirtti.

UZUNCA BİR SÜRE KAMİKAZE İHA'NIN SESİ DUYULUYOR

Görüntüler incelendiğinde, S-300'ün kamikaze İHA ile yok edildiği görülüyor. Video kaydında, S-300'ün üstünde uçan kamikaze İHA'nın sesi uzun süre duyuluyor ve ardından bir patlama oluyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'de başlayan savaşın ilk günlerinde Hocavend çevresinde S-300'lerin yok edildiğini duyurmuştu.