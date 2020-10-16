Ermenistan'ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi
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Ermenistan'ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

16.10.2020 08:07 | Son Güncelleme: 16.10.2020 08:17
Ermenistan'ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlık ziyaretinde bulunan sivilleri katletmesinin ardından, cenazelerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildiği öğrenildi. O anlarda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ağlamaları yürek burktuç

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlıkta cenaze törenine katılan sivillere saldırmasının ardından hayatını kaybeden Orucov Perviz Novruzoğlu (29) ve kayınpederi İskender Emirov, Terter'e bağlı Mamırlı köyünde toprağa verildi. Orucov'un ikiz çocukları ve eşinin tabuta sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağlarken, cenazelerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildiği öğrenildi.

MEZARLIĞI KANA BULAMIŞLARDI

Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter kentindeki mezarlıkta defin işlemi yapan sivillere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. Banka müdürü, iki çocuk babası Orucov Perviz Novruzoğlu ve kayınpederi İskender Emirov da yaşamını yitirenler arasındaydı. Damat ve kayınpederi için Terter'e bağlı Mamırlı köyünde akşam saatlerinde bir cenaze töreni düzenlendi. Orucov'un cenazesi ambulansla Mamırlı'da bulunan baba evine getirildi.

Ermenistan'ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

TABUTUN BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Burada yakınları tarafından gözyaşları ve ağıtlarla karşılanan Orucov için baba evinin önünde cenaze namazı kılındı. Orucov'un eşi, Amirov ve Aylin adlı bir yaşındaki ikiz çocukları, tabut başına gelerek babalarını gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurladı. Orucov'un annesi, eşi ve erkek kardeşi tabuta sarılarak uzun süre feryat ederek gözyaşı döktü. Cenaze törenine katılan kalabalık, Orucov'u ve kayınpederi Emirov'u alkışlarla son yolculuğuna uğurladı.

Ermenistan'ın mezarlıkta hedef aldığı sivillerin cenazeleri, saldırı ihtimaline karşı akşam defnedildi

ERMENİ SALDIRISI İHTİMALİNE KARŞI AKŞAM DEFNEDİLDİ

Ermenistan'a beddualar eden kalabalık, cenazelerin akşam saatlerinde defnedilmesi kararını aldı. Cenazeye katılan halk, bu kararı verme sebeplerinin, Ermenistan'ın dağlık bir bölgeden mezarlıkların olduğu bölgeyi gözetlediğini, yarın yeni bir saldırıya ortam hazırlamamak olduğunu ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Ermenistan, Azerbaycan'ın Terter kentindeki bir mezarlığa defin işlemi sırasında bombalı saldırıda bulundu. Mezarlık ziyaretindeyken bombaların hedefinde kalan 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralanarak Berde Rayon Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, Ermenistan'ın mezarlığın bulunduğu bölgeyi üçüncü kez vurduğu duyuruldu.

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