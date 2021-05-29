Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"Yabancı sosyal medya fenomenleri,...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"Yabancı sosyal medya fenomenleri,...

İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli - Haberler | Yaşam

- Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez" Yabancı sosyal medya fenomenlerinden Ermenistan'ın füzeyle vurduğu Gence'de Dünyanın 8 ülkesinden 12 sosyal medya fenomeni, füzeyle vurulan Azerbaycan'ın Gence şehrini ziyaret...

- Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"

Yabancı sosyal medya fenomenlerinden Ermenistan'ın füzeyle vurduğu Gence'de

BAKÜ - Dünyanın 8 ülkesinden 12 sosyal medya fenomeni, füzeyle vurulan Azerbaycan'ın Gence şehrini ziyaret ederek Ermenistan'ın yaptığı yıkıma şahit oldu. Ermenistan'ın Gence'ye yönelik füzeli saldırısından sağ kurtulan Davud Alizade, yaşanan facianın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı Avrasya Bölgesel Merkezi Gençlik Forumu'nun desteğiyle yürütülen "Show Me Azerbaijan" etkinliği kapsamında dünyanın 8 ülkesinden toplam 12 sosyal medya fenomeni, Ermenistan'ın balistik füzelerle saldırdığı ve sivil can kayıplarının yaşandığı Gence kentini ziyaret etti. Aralarında ünlü fotoğrafçı Mustafa Seven'in de bulunduğu grup, Ermenistan'ın füzeli saldırıları nedeniyle ağır yıkımın yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, Ermenistan'ın işlediği suçlara tanık oldu. Yıkımın yaşandığı bölgedeki ziyarette hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı.

"Kaybettiklerimizi geri getiremeyiz"

Gence sakinlerinden Hasan Memmedov, "Olayda bir çocuk hem annesini hem de babasını kaybetti. Bu Ermeni teröründe 76 kişi yaralandı. Gence sakinleri olarak biz korkmadık, şehrimizi terk etmedik. Çatışmalar, Gence'den 60-70 km uzakta yaşanıyordu ancak Ermenistan yine de Gence'yi hedef aldı. Gence'ye 13 tane füze fırlattılar anacak onların 8'i patladı. Gence'de 6'sı çocuk olmak üzere toplam 26 kişi hayatını kaybetti. Bu, insanlığa karşı bir terördür. Mağdur olan ailelerin ihtiyaçları karşılandı ancak onların kaybettiklerini geri getiremeyiz" dedi.

"Olay, aklımızdan çıkmıyor"

Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Davud Alizade ise yaşanan facianın kelimelerle ifade edilemeyeceğini söyleyerek, "Çok zor zamanlardı. İnşallah o zamanlar bir daha gelmez. Ben dahil buradaki kimse olayı aklından çıkaramıyor. Patlama olduğunda herkes yardıma koştu. Polisler ve diğer görevliler enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışıyordu. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin" diye konuştu.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren savaşta Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'yi hedef almıştı. Ermenistan tarafından 4 defa balistik füze ile yapılan saldırılarda toplam 26 sivil hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı.

Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: 'Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez'Yabancı sosyal medya fenomenleri,...
Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: 'Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez'Yabancı sosyal medya fenomenleri,...
Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: 'Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez'Yabancı sosyal medya fenomenleri,...
Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: 'Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez'Yabancı sosyal medya fenomenleri,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Nadirli

Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik
Burdurlu çiftçi, tarlasına inen Kanadalı paraşütçüyle buluştu: Alman çikolatası olmasa da çikolatamızı verdik
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Oğuzhan Koç Hülya Avşar Burak Sergen Aslı Bekiroğlu
Spor Ali Koç Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ermenistan'ın Gence'ye füzeli saldırısından sağ kurtulan Alizade: "Yaşanan facia kelimelerle ifade edilemez"Yabancı sosyal medya fenomenleri,... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.05.2021 18:35:13. #1.11#

title