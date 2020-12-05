Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık
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Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık

05.12.2020 07:21 | Son Güncelleme: 05.12.2020 07:32

Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, Erivan hükümetinin Dağlık Karabağ Savaşı'nın başlaması için tüm imkanları kullandığını belirterek, "Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Hatta Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı" dedi.

Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ağır darbe vurdu. Türk İHA'larının da desteğiyle Dağlık Karabağ'daki kritik noktaları tek tek kaybeden Ermenistan, Rusya'nın öncülüğünde ateşkes anlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Anlaşmaya göre Dağlık Karabağ Azerbaycan'ın kontrolüne geçerken, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da eleştiri oklarının hedefi oldu.

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken, Ermenistan'ın ikinci Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞA SOKMAK İÇİN UĞRAŞTIK, BAŞARAMADIK"

Koçaryan, Ermeni yöneticilerin savaşın başlaması için tüm imkanları sunduğunu belirterek, "Ermenistan, müzakereleri tıkadı. Ermeniler, Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştı, başaramadı. Yaptıklarıyla Azerbaycan'a uluslararası meşruiyet kazandırdılar" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Eski Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık
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