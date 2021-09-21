Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: En üst düzeyde diyaloğa hazırız
Türkiye'ye yönelik boykot tehditlerinden bir süre önce vazgeçen Ermenistan'dan olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. Başbakan Nikol Paşinyan'ın Sözcüsü Mane Gevorgyan, Türkiye ile en üst düzeyde diyaloğa hazır olduklarını söyleyerek, "Bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılması uzun vadeli barış ve istikrar için bu görüşme gerekli" sözlerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi, Kafkasya'da barış, iş birliği ve istikrar açıklamalarının ardından, Ermenistan'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından, Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan, Rus Interfaks haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.
TRT Haber'in haberine göre hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduğunu ifade etti.
Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, "Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır" dedi.
Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi.
Paşinyan geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi Azerbaycan'a destek olmakla suçlarken, Türkiye'ye yaptırım ve boykot uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021