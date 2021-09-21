Ermenistan'dan Türkiye'ye mesaj: En üst düzeyde diyaloğa hazırız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York ziyareti öncesi, Kafkasya'da barış, iş birliği ve istikrar açıklamalarının ardından, Ermenistan'dan olumlu sinyaller gelmeye devam ediyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, ilişkilerin normalleştirilmesi açıklamasının ardından, Paşinyan'ın basın sözcüsü Mane Gevorgyan, Rus Interfaks haber ajansına değerlendirmelerde bulundu.

"EN ÜST DÜZEYDE DİYALOĞA HAZIRIZ"

TRT Haber'in haberine göre hali hazırda Türkiye ve Ermenistan arasında herhangi bir temas bulunmadığına dikkat çeken Gevorgyan, Erivan'ın Türkiye ile en üst düzeyde diyaloga hazır olduğunu ifade etti.

"ERMENİSTAN ÜST DÜZEY TOPLANTILARA HAZIR"

Bölgeyi birbirine bağlayan ve düşmanlığı sona erdiren iletişim hatlarındaki engelleri kaldırmanın seçenekler arasında olduğunu kaydeden sözcü, "Etkili çalışma durumunda Ermenistan üst düzey toplantılara hazır olacaktır" dedi.

UZUN VADELİ BARIŞ VE İSTİKRAR İÇİN GEREKLİ

Gevorgyan, bölgesel ulaşım ve bağlantı yollarının açılmasının uzun vadeli barış ve istikrarın tesisi için de gerekli olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'Yİ TEHDİT EDİYORDU

Paşinyan geçtiğimiz aylarda Türkiye'yi Azerbaycan'a destek olmakla suçlarken, Türkiye'ye yaptırım ve boykot uygulama kararı aldıklarını açıklamıştı.

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