Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş
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Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş

15.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 15.11.2020 17:12

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre, 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Azerbaycan ordusu karşısında ağır kayıplar veren ve ateşkesi imzalamak zorunda kalan Ermenistan, çatışmalar esnasında her fırsatta Rusya'dan yardım istiyordu. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yardım çağrısına olumsuz yanıt verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgeler iki ülke arasında yeni bir krize neden olabilir.

ERMENİSTAN'IN GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR RUSYA'YA KARŞI KULLANILMIŞ

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan sızdırılan belgelere göre 2016-2019 yılları arasında Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahların Rusya'ya karşı savaşan gruplara verildiği ortaya çıktı.

Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar, Rusya ile savaşan gruplara verilmiş
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar, Rusya ile savaşan gruplara verilmiş
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar, Rusya ile savaşan gruplara verilmiş
Ermenistan'dan Suriye'ye gönderilen silahlar Rusya'ya karşı savaşan gruplara verilmiş
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