Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi
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Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi

28.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 28.09.2020 16:59

Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması sonrası iki ülke arasında başlayan çatışmalarda kardeş ülkenin ordusu tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermeni ordusu paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

ERMENİSTAN'DA CEPHEDEN KAÇANA VUR EMRİ

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi.

Ermenistan'dan kan donduran emir: Mevziden kaçanı vurun

KAÇANLARI YAKALIYORLAR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi
Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (7)
SAMİRA: Inwallah Torpaqlarimizi alariq Inwallah.
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ŞAMAR YİYİNCE KAÇACAK TAVŞANLAR: Çorbacı nereye kadar kaçacaksınız.
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XYZ: Kesin amerika pkk li teröristleri doldurmuştur onlarda zoru görünce kaçtılar ermeni de kaçanı vurun demiştir
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