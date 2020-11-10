Teslim olan Paşinyan'ın derdi başka: Eylemlerde parfümüm ve saatim çalındı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Azerbaycan'a karşı yenildiklerini kabul ettikten sonra ülkede kaos çıktı. Ermeni vatandaşlar protesto gösterileri düzenlerken, Paşinyan eylemler sırasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırmasından sonra başlayan çatışmalarda ağır bir yenilgi yaşayan Erivan yönetimi, defalarca ateşkes istedi ve ateşkesi ihlal taraf oldu. Ermenistan'ın bu tutumu karşısında kararlı tavrını sürdüren Azerbaycan ordusu ise Dağlık Karabağ'ın kalbi Şuşa'ya kadar ilerledi.

ŞUŞA KAYBEDİLDİKTEN SONRA ÇEKİLDİLER

Cephede savaşacak askeri kalmayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Şuşa'nın da kaybedilmesinden sonra yenilgiyi kabul etti ve Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini söyledi.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Paşinyan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama sonrası ülkede iç karışıklık çıktı ve sokaklara dökülen protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına kadar girdi. Gösterilerde meclis başkanı da öfkeli protestocular tarafından darbedildi.

EYLEMLERDE PAŞİNYAN'IN EŞYALARI ÇALINDI

Ülke bu durumdayken açıklamada bulunan Paşinyan, gece yaşanan eylemler sırasında bilgisayar, saat, parfüm ve ehliyetinin çalındığını söyledi.