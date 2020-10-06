Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız
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Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız

06.10.2020 20:40 | Son Güncelleme: 06.10.2020 20:54
Ermenistan, Dağlık Karabağ konusunda geri adım attı: Karşılıklı tavizler vermeye hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası geri adım attı. Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazır olduklarını duyurdu.

Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e konuşan Paşinyan, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarda verilen ağır kayıplar sonrası geri adım attı. Paşinyan, "Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

"AZERBAYCAN'LA AYNI KAPASİTEYE SAHİP DEĞİLİZ"

Azerbaycan ve Ermenistan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan ordusunun uğradığı hezimetle ilgili Paşinyan'dan bir itiraf gelmişti. Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" şeklinde cevap vermişti.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın dün ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerini havan ve topçu sistemleri ile yoğun ateş altına almasının hemen ardından karşı ateş, sonrasında ileri harekat başlattı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan mevzileri ile sivil yerleşim yerlerine yönelik havan ve muhtelif çaplı topçu sistemleriyle yoğun ateş altına almasından hemen sonra Azerbaycan ordusu tarafından karşı ateş başlatıldı. Azerbaycan ordusu, misilleme olarak gerçekleştirdiği ateşlerin ardından ise ileri harekat başlattı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerine ait Silahlı İnsansız Hava Araçlarının (SİHA) da aktif görev aldığı harekatta, hava unsurlarının yanı sıra roket, füze ve topçu silahlarıyla yapılan atışlar sonucunda 400'den fazla hedef ateş altına alındı.

Öte yandan Azerbaycan ordusu, 25 bölgeyi Ermenistan ordusunun işgalinden kurtardı.

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