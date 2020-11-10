Ermenistan'da protestocular hükümet binasını basarak Paşinyan'ın odasına girdi

Ermenistan'da halk, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Sokağa dökülen vatandaşlar hükümet binasını bastı. Bazı göstericilerin Paşinyan'ın odasına girdiği iddia edilirken, vatandaşlar Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

Ermenistan 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini vururken, kendisini savunmaya geçen Azerbaycan şimdiye kadar yaklaşık olarak 250 yerleşim yerini Ermenistan'ın işgalinden kurtardı. İki ülke arasında başlayan çatışmalarda 44'üncü güne girilirken köşeye sıkışan Erivan yönetimi yenilgiyi kabul etti.

DAĞLIK KARABAĞ'IN TAMAMINDAN ÇEKİLECEKLER

Şuşa hezimetinden sonra masaya oturan Ermenistan Kelbecer, Ağdam ve Laçın'dan daha sonra Dağlık Karabağ'ın tamamından çekilecek.

HÜKÜMET BİNASI BASILDI

Paşinyan'ın mağlubiyeti kabul etmesinden sonra Ermenistan'da protestocular başkent Erivan'da toplandı. Hükümet binasının önüne gelen protestocular camları kırarak binadan içeri girerek Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı.

PROTESTOCULARIN PAŞİNYAN'IN ODASINA GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bazı protestocuların Paşinyan'ın makam odasına girdiği iddia edilirken, Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulunuldu. Olaydan bir süre hükümet binasına kolluk kuvvetleri geldi.

"HEM KENDİM HEM DE HEPİMİZ İÇİN ZOR BİR KARAR ALDIM"

Paşinyan sahada Azerbaycan karşısında tamamen çaresiz kalırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yenilgiyi kabul etti. Paşinyan, "Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir" dedi.