Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı
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Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

10.12.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 18:17
Ermenistan'da Paşinyan'ın istifasını isteyen protestocular hükümet binasına girmeye çalıştı

Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini isteyen protestocular, hükümet binasına girmeye çalıştı. Polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.

Başkent Erivan'da protestocular, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından başlayan protesto gösterilerine bugün de devam etti.

ONLARCA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Paşinyan'ın istifasını isteyen göstericiler, Kabine Toplantısı'nın yapıldığı hükümet binasına girmeye çalıştı. Bunu engellemeye çalışan polis ve protestocular arasında arbede yaşanırken 40'ın üzerinde kişi gözaltına alındı.

MUHALEFET, PAŞİNYAN'A 8 ARALIK'A KADAR MÜHLET VERMİŞTİ

Ülkedeki muhalefet partilerinin temsilcileri, "Paşinyan'ın 8 Aralık'a kadar istifa etmesi gerektiği, aksi takdirde ülkede 'sivil itaatsizlik' eylemlerinin başlayacağı" uyarısında bulunmuştu.

10 KASIM'DA PROTESTOLAR BAŞLAMIŞTI

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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